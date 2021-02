A advogada do pai de Britney Spears, Jamie Spears, falou sobre o caso judicial através do qual a cantora norte-americana pretende recuperar o controlo das suas finanças, detido pelo seu pai.

No programa "Good Morning America", Vivian Thoreen garantiu que o pai de Britney Spears não é o vilão que muitos o acusam de ser.

"Compreendo que todas as histórias precisem de um vilão, mas neste caso as pessoas estão muito enganadas", garante a advogada, referindo-se a Jamie Spears como um pai "amoroso, dedicado e leal, que salvou a sua filha de uma situação em que a sua vida estava em risco. As pessoas estavam a magoá-la e a explorá-la. O Jamie salvou-lhe a vida."

Vivian Thoreen, que dá o seu testemunho no documentário "Framing Britney", diz ainda que "a Britney está sempre a tomar decisões. Se quer atuar, se quer gravar um álbum, se quer que o seu nome e a sua imagem sejam usados ou se quer viver a sua vida como uma pessoa normal. O Jamie colabora com a Britney para que isso possa acontecer."



A advogada acrescenta que o pai da artista a ajudou a recuperar a custódia dos seus filhos e a evitar o descalabro das suas finanças. "E criou um ambiente no qual ela pode viver a sua vida de forma segura, como deseja, longe dos media que lhe causaram tanta dor."



"O Jamie adora a sua filha. Como em qualquer outra família, de vez em quando há problemas, mas isso não implica que não haja muito amor e apoio entre eles", rematou Vivian Thoreen.