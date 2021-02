Há mais uma mulher a falar sobre os alegados maus tratos de que terá sido alvo às mãos de Marilyn Manson.

A atriz norte-americana Bianca Allaine contou que Marilyn Manson a beijou contra a sua vontade, em 1995, quando ela tinha apenas 16 anos. Três anos mais tarde, a atriz e o músico envolveram-se numa relação sexual que Bianca Allaine recorda como "abusiva" do ponto de vista emocional.

"Estava apaixonada por ele e pensei que fosse mútuo. Só queria ter uma relação normal com ele", partilhou, em entrevista ao jornal The Sun.

Porém, diz Bianca Allaine, Marilyn Manson revela-se "muito querido num minuto e depois rebaixava-me frente aos seus amigos. Quando estava com a sua equipa ou com outros homens, dizia-me que eu era gorda. Na altura eu tinha 1m77 e pesava 55 quilos. O pior que alguma vez me disse foi que eu parecia uma bruxa mexicana porca, porque tenho pele morena. Dizia-me essas coisas para eu me ficar a sentir mal."

A atriz contou ainda que certo dia sentiu que não aguentava mais a situação em que se encontrava e que contactou uma linha de apoio para procurar ajuda. Bianca Allaine garante que irá contar tudo o que sabe sobre as práticas de Marilyn Manson ao FBI. "Eles estão a levar isto muito a sério, tal como é suposto."

