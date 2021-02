Justin Bieber lança, no próximo dia 19 de março, o seu sexto álbum de estúdio, intitulado "JUSTICE".

O trabalho inclui três singles atualmente no top 40 do top norte-americano ('Holy', 'Lonely' e 'Anyone'). Em conjunto, os temas já arrebataram mais de dois mil milhões de streams.

Em comunicado de imprensa, Justin Bieber explicou que, ao fazer este álbum, o seu objetivo foi "fazer música que proporcione conforto; criar canções com as quais as pessoas se possam identificar, para que se sintam menos sozinhas. O sofrimento, a injustiça e a dor podem deixar as pessoas desamparadas. A música é uma ótima forma de nos lembrarmos uns aos outros de que não estamos sozinhos. Pode ser uma forma de nos relacionarmos uns com os outros."



"Sei que não posso resolver a injustiça ao fazer música, mas se todos fizermos a nossa parte usando os nossos talentos para servir este planeta, estaremos muito mais próximos de estarmos unidos. Isto sou eu a fazer uma pequena parte. A minha parte. Quero continuar a conversa sobre como se faz justiça para que possamos continuar a curar-nos.”