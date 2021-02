O concerto dos IDLES previsto para 7 de junho no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, foi adiado para 11 de março do próximo ano.

"Devido à covid-19, a digressão europeia passa para 2022. Todos os bilhetes serão válidos para as datas reagendadas", comunica a banda, em declarações partilhadas pela promotora do concerto português, a Everything Is New.

Recorde-se que os IDLES estão ainda em vários cartazes de festivais de verão na Europa, incluindo o Vodafone Paredes de Coura, agendado para agosto.