Fernando Ribeiro tomou esta quinta-feira conta do Instagram do site Metal Sucks, um dos órgãos de informação online mais prestigiados do metal, com sede em Nova Iorque, e terminou a confessar: "sei que foi aborrecido, mas não tenho jeito para redes sociais, portanto espero que, em vez disso, deem uma oportunidade à nossa música".

O líder dos Moonspell, que editam esta sexta-feira o novo álbum, "Hermitage", partilhou imagens do seu dia, explicando que "Portugal está em confinamento, portanto não pude mostrar-vos as vistas". Numa das fotografias, Ribeiro mostra-se junto do Mosteiro de Alcobaça, cidade onde vive.

"É aqui que eu vivo, por trás de mim está um mosteiro do século XIII", escreve na legenda de uma sequência de imagens na qual também se mostra a fazer exercício e a preparar-se para almoçar. "A passadeira de corrida da crise de meia idade e o almoço vegetariano (ainda não comi carne em 2021)".

Outra das partilhas é o vídeo do mais recente single de "Hermitage", 'The Hermit Saints', que pode ser visto abaixo.