Foi anunciado o lançamento de um novo filme em torno de "Beavis e Butt-Head", série animada que marcou os anos 90 da MTV.

O filme será o sucessor de "Beavis and Butt-Head Do America", de 1996, e será disponibilizado na plataforma de streaming Paramount+.

O anúncio veio acompanhado de um pequeno teaser, que mostra as duas personagens no seu famoso sofá, a simular uma chamada via Zoom.

Ainda não foi anunciada uma data de lançamento. A banda sonora de "Beavis and Butt-Head Do America" contava com artistas como os AC/DC, Red Hot Chili Peppers e White Zombie.