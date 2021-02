Anitta revelou que fez duas novas tatuagens, ambas nas partes íntimas, e partilhou um vídeo do momento com os fãs no site para adultos Only Fans.

Alvo de críticas por ter decidido tatuar-se em tempo de pandemia, a artista brasileira explicou que apesar de só agora ter divulgado o vídeo, as tatuagens foram feitas antes.

Segundo alguns sites brasileiros, Anitta terá tatuado uma flor e a expressão "I luv u" ("amo-te", em português). O vídeo do momento tornou-se, entretanto, viral no Twitter.