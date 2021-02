Bárbara Tinoco é a convidada do episódio desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Mário Rui Vieira, a artista fala sobre o sucesso que lhe bateu à porta, há três anos, depois de uma prestação muito aplaudida num concurso televisivo, de um primeiro EP recheado de colaborações e do álbum de estreia, que deverá ver a luz do dia perto do final do ano.

A loja de instrumentos musicais da família, a participação no Festival da Canção, o inacabado curso de Ciências Musicais, o ídolo Miguel Araújo, a falta de experiência em festivais de música e as comparações com a amiga Carolina Deslandes foram outros dos temas de conversa com Bárbara Tinoco.

Neste episódio do Posto Emissor, falamos também sobre o eventual regresso dos festivais de verão em 2021 e de "Carnage", o novo álbum de Nick Cave, que chegou, de surpresa, esta quinta-feira.

A apresentação do 49º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira e a edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.