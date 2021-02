Era já noite e Nick Cave caminhava pelas ruas brilhantes de chuva, junto à igreja de Saint Mary Abbots que, diante dele, se erguia “misteriosa e vazia, com o pináculo iluminado a tocar os céus”. Foi nesse momento que lhe ocorreu a pergunta que, em janeiro, nos “Red Hand Files” — o seu blog/newsletter online —, o Tom, de Chicago Illinois, e a Leah, de Ypsilanti, no Michigan, tinham enviado: “Is shitty art worth making?” Gravemente, Cave responde: “A Bíblia abre com a história da criação — ‘No princípio, Deus criou o céu e a terra’”. E, qual teólogo benignamente pedagógico, prossegue: “A história conta-nos que Deus considerou que a sua criação era ‘muito boa’. Devo dizer que concordo inteiramente — o mundo não é apenas muito bom, é perfeito — tão perfeito que é capaz de conter em si coisas profundamente imperfeitas. É uma obra-prima que envolve uma falha essencial e estimulante — a nossa humanidade. No que respeita à ‘shitty art’, toda a arte é perfeitamente imperfeita — tal como o próprio mundo — e, em certa medida, todos os juízos de valor acerca dela são largamente subjetivos e despropositados. (...) Qualquer coisa que nos anime positivamente é uma reencenação da história original da criação. Tenhamos ou não consciência disso, criar arte é um encontro religioso.” Regressando à chuvosa noite inicial, conclui: “E, de súbito, era um momento perfeito — um momento perfeito alojado numa catástrofe humana partilhada mas, ainda assim, perfeito.”

