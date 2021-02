Morreu Sean Kennedy, ex-baixista da banda australiana de metalcore I Killed the Prom Queen. Tinha 35 anos.

A notícia foi avançada por vários músicos e amigos de Kennedy, através das redes sociais.

Kennedy foi o responsável pelo som de baixo que se escuta em discos como "When Goodbye Means Forever, Your Past Comes Back to Haunt You" e "Music for the Recently Deceased", além de ter feito igualmente parte dos Deez Nuts.

As causas da sua morte não foram, para já, avançadas. O vocalista Michael Crafter revelou, no Instagram, ter falado com Sean Kennedy por telefone há apenas uma semana.

"Quando te liguei na semana passada, não pensei que estivéssemos a falar pela última vez. Quem me dera poder dizer adeus. Adoro-te e sentirei a tua falta", escreveu.