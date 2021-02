"Hermitage", o novo álbum dos Moonspell, é lançado esta sexta-feira. Gravado e misturado por Jaime Gomez Arellano (Paradise Lost, Ghost) nos estúdios Orgone, em Inglaterra, é descrito pela banda como um disco "escuro, revolucionário, intuitivo e certeiro".

"Uma caminhada pelo fim dos tempos, um testemunho sentido de uma época triste, confusa e doentia", escreve o vocalista e letrista Fernando Ribeiro na apresentação do 13º registo do grupo.

Sucedendo a 'Common Prayers', 'The Greater Good' e 'All or Nothing' conhece-se agora 'The Hermit Saints', novo single a merecer videoclip: