Miguel Guedes, dos Blind Zero, pensa que "o rock português se foi desfazendo", com o passar dos anos. "Eu nunca soube muito bem o que é essa coisa do rock português", disse o músico em entrevista ao Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ.

"Mesmo em relação aos Blind Zero, a atitude que sempre pomos em palco podes dizer que é de uma banda rock, claro", continua o músico, "mas os nossos discos não sei se são de rock, se são discos que possa considerar pesados, sombrios ou mais luminosos. Tenho dificuldade em etiquetar discos hoje em dia".

Ouça a partir dos 19m 20s.

