'Lose Yourself', o êxito de Eminem com data de 2002, acaba de chegar à marca dos mil milhões de escutas no Spotify.

Incluído na banda-sonora do filme "8 Mile", também desse ano, 'Lose Yourself' foi o primeiro single de Eminem a chegar ao número 1 do top norte-americano e valeu ao rapper um Óscar para Melhor Canção Original.

Foi o próprio Eminem a confirmar a proeza, partilhando no seu Twitter um vídeo legendado com a última frase da canção: “you can do anything you set your mind to, man…” (podes fazer tudo aquilo a que te proponhas)

'Lose Yourself' é uma das poucas canções lançadas na primeira década do século XXI a atingir esta marca: as outras são 'Mr. Brightside', dos Killers, 'I'm Yours', de Jason Mraz, e outro tema com Eminem: ''Till I Collapse', a sua colaboração com Nate Dogg.