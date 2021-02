Acaba de ser lançado de surpresa o novo álbum de Nick Cave, "Carnage".

Gravado com o colaborador de longa data, Warren Ellis, dos Bad Seeds, "Carnage" foi ultimado ao longo de várias semanas, durante o confinamento.

Segundo o próprio Nick Cave, trata-se de um disco "brutal mas muito belo, cravado numa catástrofe coletiva". O Expresso já o ouviu.

Esta é a primeira vez que Nick Cave e Warren Ellis lançam um álbum conjunto, apesar de há muito colaborarem nos Bad Seeds e de já terem escrito bandas-sonoras juntos, além de terem partilhado a "aventura" Grinderman.

De acordo com Warren Ellis, a gravação de "Carnage" obedeceu a um processo de "intensa criatividade" e espontaneidade. "Nos primeiros dois dias e meio as oito canções já lá estavam. Então dissemos: 'Vamos fazer um disco!' Não foi nada premeditado".

As canções começaram a nascer no início do confinamento, altura que Nick Cave aproveitou para "ler, escrever obsessivamente e pensar em coisas sentado na minha varanda". O disco, que não foi planeado, "caiu do céu, foi uma bênção", diz o australiano.

Nascido "quase por acidente" durante a pausa imposta pela pandemia de covid-19, "Carnage" oscila, pode ler-se em comunicado de imprensa, entre "a incerteza existencial e a reflexão quase meditativa. [É] um disco para estes tempos inquietos, pontuado por momentos de beleza pura e um sentimento de esperança desafiante".

Veja aqui o alinhamento e a capa de "Carnage", disponível digitalmente esta quinta-feira, 25 de fevereiro, e em LP e CD a 28 de maio:

1. Hand of God

2. Old Time

3. Carnage

4. White Elephant

5. Albuquerque

6. Lavender Fields

7. Shattered Ground

8. Balcony Man

Ouça-o aqui: