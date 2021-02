Os promotores de espetáculos e a Direção-Geral de Saúde (DGS) ponderam levar a cabo eventos experimentais, depois do desconfinamento, de forma a perceber em que moldes se poderão realizar, no verão, os festivais de música.

Segundo a edição de hoje do "Jornal de Notícias", os eventos deverão acontecer no Campo Pequeno, em Lisboa, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Da proposta entregue pelos promotores à DGS constam os seguintes passos: os espectadores terão de fazer um teste rápido até 72 horas antes do evento, repeti-lo à entrada do recinto e, duas semanas mais tarde, realizar um novo teste e responder a um questionário. Nestes eventos, o uso de máscara será obrigatório.

À BLITZ, Luís Pardelha, da APEFE (Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos), ressalvou porém que os eventos piloto ainda não foram aprovados pela DGS. Se forem para a frente, estas experiências, que deverão ser de natureza musical, acontecerão aquando do desconfinamento, que não se prevê que aconteça antes de finais de março.

No passado mês de dezembro, o festival Primavera Sound realizou, em Barcelona, um concerto para 1000 pessoas, numa sala com capacidade para 1600 espectadores. Não houve distanciamento entre os participantes, mas sim teste rápido à entrada e outro passada uma semana. Não se registaram infeções por covid entre os que assistiram ao concerto.

Ontem, o Primavera Sound de Barcelona anunciou que vai realizar concertos com público naquela cidade catalã, em abril. Em Inglaterra, os festivais de Reading e Leeds confirmaram também que pretendem realizar-se em agosto deste ano, na sequência dos planos de reabertura da sociedade e da economia comunicados esta semana pelo governo do Reino Unido.