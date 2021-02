Billie Eilish esteve recentemente à conversa com Stephen Colbert, tendo revelado que o seu novo álbum foi completado em confinamento.

"Não o teria feito se não houvesse covid-19", afirmou. "Não significa que seja sobre a covid. É só que, quando as coisas na tua vida são diferentes, tu és diferente. É assim que funciona".

Com ou sem uma pandemia, Billie Eilish provavelmente não precisaria de entrar num estúdio para gravar um álbum: "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", o seu LP de estreia, foi inteiramente gravado em sua casa em Los Angeles, na companhia do irmão Finneas.

Eilish não revelou, porém, quando irá ser editado este novo disco. "Há alguns momentos no disco em que saco umas cartas da manga. Tudo se resume àquilo que sinto que soa bem", acrescentou.