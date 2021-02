Björk foi convidada pela Sonos Radio a curar uma playlist, para a qual contribuiu com uma coleção de ficheiros WAV que guarda no seu disco rígido há 21 anos.

A artista islandesa, que usa o mesmo laptop desde esse mesmo período de tempo, explicou que este se transformou num repositório para as suas canções que lhe salvaram a vida.

"Muito do meu amor está aqui: memórias inacreditáveis de amigos, entes queridos, DJ em pequenos bares em todas as ocasiões", escreveu, no Instagram.

"Isto é música para casamentos, estar sozinho, dançar ou fazer caminhadas. Obrigado a todos os músicos que me salvaram a vida, ao longo destes anos".

Ouça aqui o 'mix', no qual se podem encontrar temas de nomes como Jeremiah, Oui, LFO, Aby Ngana Diop, ML Buch ou o músico do Azerbaijão Alim Qasimov,