Os Gift vão transmitir esta quarta-feira, a partir das 21h, na plataforma REV, aquele que foi "possivelmente o melhor concerto" da vida da banda e que aconteceu, precisamente há três anos, na Union Chapel, em Londres, tendo contado com o produtor Brian Eno na plateia.

"Um palco com uma envolvência única. Uma noite que marcou as nossas vidas e que agora ficará eternizado na nossa plataforma REV", escreve o grupo de Alcobaça nas redes sociais". Antes da transmissão do espetáculo, na íntegra, a banda entrará em direto para dar o seu "ponto de vista" sobre o mesmo.

Em entrevista ao site LookMag, em março de 2018, os Gift falaram sobre o concerto e o facto de Eno, que produzira o álbum "Altar" (2017), ter estado a assistir.

"Depois de estarmos a viver com ele quase 60 dias e termos uma amizade profunda, depois de ele conhecer as canções de 'Altar' de trás para a frente e depois de nos ter acompanhado em Londres na sala Bush Hall, a sua presença não seria seguramente causa de nervos", disse a banda, "tivemos uma felicidade imensa que o Brian tenha podido ir ver-nos e não mais que isso".

Entre outros conteúdos exclusivos, os Gift já disponibilizaram na plataforma REV os espetáculos que deram nos estúdios Showlivre, em São Paulo, em 2013, e no Cine-Teatro - Casa da Cultura de Rio Maior.

Nuno Gonçalves foi um dos mais recentes convidados do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, tendo falado não só sobre a REV como sobre o percurso de mais de 25 anos da banda. Ouça ou recorde o episódio.