Os Soundgarden emitiram um novo comunicado, no qual abordam o processo judicial de que foram alvo, da parte de Vicky Cornell.

Em causa estão questões de direitos de autor sobre aquele que será o último álbum do grupo. A viúva de Chris Cornell alega ter recebido, dos Soundgarden, menos dinheiro do que aquele a que tinha direito.

Os Soundgarden responderam-lhe agora, dizendo que os valores pedidos por Vicky foram "mal interpretados". "Estamos confiantes de que a verdade virá ao de cima, em tribunal", pode ler-se.

"Há mais de um ano que as contas oficiais dos Soundgarden, nas redes sociais, foram sequestradas, o que engana e confunde os nossos fãs. Temos muito orgulho no legado musical, no trabalho e na carreira dos Soundgarden, e mal podemos esperar para completar o último disco do grupo".

No processo, Vicky alega que os Soundgarden lhe ofereceram "apenas" 300 mil dólares pelas masters da banda, quando um investidor privado lhes terá oferecido 16 milhões de dólares.