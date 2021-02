O festival Primavera Sound irá organizar espetáculos musicais, com público, no Coliseu de Barcelona no mês de abril.

A notícia surge pouco após terem sido conhecidos os resultados de uma experiência realizada em dezembro, que visava testar se a atmosfera de um concerto era segura para o público presente tendo em conta a pandemia da covid-19.

Os concertos, de artistas como o cantautor sueco José González, cumprirão todas as normas de segurança e distanciamento em vigor na Catalunha.

Para a organização do Primavera Sound, esta iniciativa servirá "para nos voltarmos a ligar aos artistas num ambiente tão semelhante ao de antigamente".

A edição de 2021 continua agendada para Barcelona e para o Porto, de 2 a 6 de junho e de 10 a 12 de junho, respetivamente. Entre os nomes anunciados estão os dos Gorillaz, Tyler, the Creator ou Beck.