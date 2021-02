Miguel Guedes, dos Blind Zero, assume que recebe muito mais amor pela sua carreira musical do que pelo facto de ser, há anos, comentador de futebol. "No futebol recebo muito amor e muito ódio, consoante os momentos. Na música recebo, indiscutivelmente, muito mais amor”, diz o músico em entrevista ao podcast Posto Emissor.

"Isto acontecerá, infelizmente, a qualquer músico em Portugal que dê a cara ou o coração, o seu afeto, por um clube", acrescenta o adepto do Futebol Clube do Porto, “toda a gente percebe de futebol, e ainda bem, eu adoro. Mas 98% das pessoas ouve música no supermercado, não em casa”.

Ouça a partir dos 29m 00s.

Assinar o Posto Emissor no iTunes.