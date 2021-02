Os festivais ingleses de Reading e Leeds confirmaram esta quarta-feira que pretendem realizar-se em agosto, na sequência dos planos de reabertura da sociedade e da economia comunicados esta semana pelo governo do Reino Unido. O executivo de Boris Johnson, recorde-se, aponta para alívio progressivo das restrições à realização de eventos e a autorização para festivais a partir de 21 de junho, caso a situação epidemiológica não se deteriore.

Nas redes sociais, os organizadores destes festivais 'gémeos' mostraram-se ansiosos por "voltar ao terreno", publicando um clip com atuações de anos anteriores e o cartaz das edições de 2021, que estão agendadas para os dias 27, 28 e 29 de agosto nas duas cidades inglesas. Liam Gallagher, Stormzy, Post Malone e Queens of the Stone Age estão entre as confirmações. Este ano, de resto, a organização avança pela primeira vez com dois palcos principais e seis cabeças de cartaz.

Liam Gallagher, um dos nomes cimeiros, foi um dos primeiros artistas a reagir. "Vamos lá, seus sacanas" (tradução livre), escreveu, entusiasmado mas ao seu estilo, no Twitter.