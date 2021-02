Conhecida pela sua figura voluptuosa, Cardi B nem sempre foi assim.

Numa conversa com Mariah Carey para a revista Interview, a rapper norte-americana confessa que, na juventude, foi alvo de bullying devido à sua magreza.

"Quando era mais nova, era muito magrinha", recorda a artista, agora com 28 anos, partilhando pormenores sobre a sua vida no Bronx, em Nova Iorque. "No Bronx, tens de ter rabo. Então os rapazes viam-me e diziam: 'olha para aquele rabo! Não tens maminhas!' Eu ficava a sentir-me muito feia e pouco desenvolvida".

A cirurgia estética resolveu esses problemas de autoestima de Cardi B.

"Agora sinto-me vingada. Quando me tornei bailarina, aos 18 anos, já tinha dinheiro para comprar umas mamas novas, por isso a insegurança em relação ao meu peito acabou aí. Aos 20, fui [trabalhar] para um clube de strip e aí tens de ter um rabo grande. Sentia-me insegura quanto a isso, parecia que estava de volta ao liceu. Então fiz uma operação ao rabo e passei a sentir-me super confiante."

Pode ler a conversa entre Mariah Carey e Cardi B, bem como a sessão fotográfica com a rapper, no site da Interview.