O rapper Bobby Shmurda foi esta segunda-feira libertado da prisão, depois de seis anos atrás das grades.

De acordo com o The New York Times, Shmurda, que havia sido condenado em 2016 por tráfico de droga e posse de arma ilegal, saiu mais cedo da cadeia devido ao seu bom comportamento. Ainda assim, a sua saída foi protelada devido a uma outra pena por posse de arma branca na cela, durante o encarceramento.

O rapper foi detido em 2014, e condenado em 2016 uma pena de prisão de dez anos. Antes de ser detido, era um dos mais promissores rappers da sua geração: 'Hot N***a', tema de 2014, foi um dos êxitos desse ano, chegando à 6ª posição da tabela de vendas norte-americana.