Axl Rose é o convidado mais recente da série animada "Scooby-Doo and Guess Who".

No novo episódio, que estreia esta quinta-feira, o grupo de amigos de Scooby-Doo viaja pela famosa Estrada 66, até darem de caras com Axl, no deserto.

Veja um trecho da participação de Axl: