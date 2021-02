Em entrevista ao radialista Zane Lowe, da Apple Music, Angus Young revelou ter composto um dos maiores clássicos dos AC/DC... na sanita.

"Tínhamos começado a gravar o 'Highway to Hell'", começou por contar. "Estávamos em Miami, e certo dia entro na sala de ensaios com o meu irmão, digo-lhe que tenho uma ideia na cabeça".

"Comecei a tocar o início, e tinha uma ideia para a bateria; queria que entrasse no sítio certo", continuou. "Ele pôs-se na bateria e disse-me para lhe dizer quando começar, que depois me acompanhava. Mas eu não tinha letra, e ele perguntou-me se podia safar qualquer coisa".

"Fui à casa de banho e ponho-me a pensar. Estava sentado no trono e, de repente, 'ok, já está'", disse. "Voltei à sala de ensaios e disse-lhe o título: 'Highway to Hell'".

"Comecei a tocar os acordes que tínhamos ensaiado, numa espécie de coro. E ele disse-me que, dessa forma, a coisa funcionava, caso cantássemos em coro".