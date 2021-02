O novo documentário sobre Tina Turner, intitulado simplesmente "Tina", já tem data de estreia: 27 de março, na plataforma de streaming da HBO. O primeiro trailer foi agora divulgado e nele a artista de 81 anos recorda um grande trauma de infância, o desaparecimento da mãe.

“Sou uma miúda de um campo de algodão que conseguiu superar toda a destruição e erros. E estou aqui para vocês”, diz a artista norte-americana no trailer.

Com muito material inédito, o filme conta com gravações de áudio, fotografias do arquivo pessoal e novas entrevistas com Turner. Da relação violenta com Ike Turner aos grandes concertos de estádio, "Tina" vai centrar-se principalmente na explosão da carreira a solo, no início dos anos 80.

Incluindo também entrevistas com a atriz Angela Bassett, que encarnou Turner no filme "What's Love Got to Do with It", de 1993, a apresentadora Oprah Winfrey e o atual marido da cantora, Erwin Bach, o documentário conta com realização de Dan Lindsay e T.J. Martin (de "Undefeated" e "LA 92").