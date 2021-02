A reabertura das discotecas, e o regresso dos festivais de música no Reino Unido, deverá dar-se a 21 de junho.

O governo de Boris Johnson aponta esta data para o desconfinamento, que só se realizará se o número de casos de covid-19 continuar a baixar.

O plano traçado por Boris Johnson é composto por três fases, a segunda das quais se realiza a 12 de abril, quando for permitida a reabertura de pubs e restaurantes, com as devidas precauções.

A 17 de maio, essa reabertura alargar-se-á aos cinemas e aos espetáculos ao ar livre, que não tenham uma audiência superior a 4 mil pessoas, e em sala, que não a tenham superior a mil.

Se tudo correr como planeado, as discotecas e os festivais regressarão a 21 de junho, assim como outros eventos, como casamentos.