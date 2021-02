O mundo da música reagiu com tristeza à notícia de que os Daft Punk deram por terminada a sua atividade, 28 anos após a sua formação.

Entre as muitas homenagens que tomaram conta das redes sociais está a de The Weeknd, com quem os Daft Punk colaboraram em 2016, no single 'Starboy'. "Sinto-me grato por ter feito parte da viagem", escreveu, nas stories do Instagram.

Mark Ronson, Disclosure ou o português Xinobi são outros dos nomes que deixaram mensagens em honra do duo robótico. Veja aqui: