Chama-se "Renegades: Born in the USA" e é um podcast disponível no Spotify, apresentado por duas figuras norte-americanas amplamente reconhecidas em todo o mundo: o antigo Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o músico Bruce Springsteen.

Barack Obama e Bruce Springsteen conheceram-se em 2008, tornando-se amigos. O seu podcast nasce da parceria entre o Spotify e a companhia Higher Ground, de Barack e Michelle Obama, e tem um total de oito episódios.

Igualdade, paternidade, casamento e o futuro dos Estados Unidos são alguns dos temas abordados nestas oito conversas, oito das quais já podem ser escutadas pelos utilizadores dos serviços gratuito e premium do Spotify.