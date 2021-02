Carolina Deslandes, que irá participar na segunda eliminatória do Festival da Canção, partilhou com os seus seguidores uma foto do seu novo visual, legendando a imagem com a expressão "reborn" (renascida).



Nos comentários, muitos dos seus fãs elogiaram a nova cor do seu cabelo, mas uma discussão despontou quando alguém perguntou: "Os cabeleireiros não estão fechados?"

Ainda que alguns dos intervenientes na conversa tenham lembrado que é possível pintar o cabelo em casa, ou que a mudança se pode ter devido à participação no Festival da Canção, muitos consideraram que a atitude de Carolina Deslandes configura um "desrespeito" pelos profissionais que, devido ao Estado de Emergência, não podem trabalhar.

