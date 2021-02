15 anos depois, Pedro Abrunhosa recordou Gisberta Salce Junior, transexual brasileira assassinada no Porto a 22 de fevereiro de 2006 que inspirou a canção 'Balada de Gisberta', gravada para o álbum "Luz", de 2007.

Num vídeo partilhado com os seguidores no Instagram, o músico interpreta o tema ao piano, recordando depois as circunstâncias violentas em que Gisberta perdeu a vida.

“Transexual brasileira, toxicodependente, sem abrigo, a viver no Porto, foi assassinada barbaramente por um grupo de jovens”, diz Abrunhosa, "barbaramente assassinaram Gisberta, lançando-a para a história. Uma história de violência sobre a comunidade LGBTQI, mas também sobre toda a humanidade".