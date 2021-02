Miguel Guedes, dos Blind Zero, acredita que será necessário debater com quem cai no "canto de sereia" de novas forças políticas. “O armário estava cheio de gente à espera desde o 25 de Abril para sair. Estas pessoas sempre existiram e vão continuar a existir", disse o músico em entrevista ao Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ.

“Preocupam-me aquelas pessoas que são seduzidas pelo canto de sereia destes protofascistas que, de repente, parecem enormes luminárias que vão resolver todos os males do mundo. Não vão resolver nada, pelo contrário. São muito mais sinais de trevas", acrescenta.

Ouça a partir dos 47m 20s.

