Thurston Moore, ex-Sonic Youth, recordou Kurt Cobain este sábado, no dia em que o falecido líder dos Nirvana completaria 54 anos, partilhando com os seus seguidores uma longa e enternecedora mensagem.

"O Kurt faria hoje 54 anos. Tinha apenas 27 quando morreu", começa por escrever Moore, "fazia parte do nosso gangue no excelente mundo do punk rock - era inteligente, vivia em conflito, subterrâneo, era pró-escolha, pró-feminista, queer e hetero, estava à procura e a crescer, era divertido, triste, ácido, era apaixonado por fanzines de música e pelo romance, por digressões que o levavam a comunidades de mentes e corações abertos, pela felicidade do ruído e o prazer da pobreza partilhada, que tinha como glória um grande concerto".

O músico relembra também o momento em que Kurt Cobain e Krist Novoselic se juntaram aos Sonic Youth para uma primeira atuação em conjunto. "Percebi, na hora, que aquele momento seria eterno. O Kurt era tudo o que a música e a arte poderiam expressar", acrescenta, "às vezes a beleza humana está na alma e no caos - a natureza da eternidade está para lá da construção da existência física".

"Quem sabe no que se teria tornado o Kurt - não interessa - ele tornou-se e mantém-se o nosso excelente amigo punk rock, todo cor, todo vida, eterno", conclui Moore. Ao texto, junta uma imagem na qual se veem os dois músicos a dar um aperto de mão em palco.