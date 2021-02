Foram divulgados os primeiros resultados da votação popular para a classe de 2021 do Rock and Roll Hall of Fame.

Entre os nomeados, a liderança pertence ao músico nigeriano Fela Kuti, pioneiro do afrobeat, que conta já com 147 mil votos. Segue-se-lhe Tina Turner, que já obteve 123 mil votos.

No que a bandas rock de facto diz respeito, destaque para a terceira posição dos Foo Fighters, que já levam 91,5 mil votos - à frente dos Iron Maiden, que seguem na quarta posição com 79 mil votos.

No entanto, o conjunto britânico tem motivos para se preocupar: a cantora Carole King está bem próximo dos autores de 'The Trooper', com apenas 5 mil votos a menos.

Para entrar no "corredor da fama" do rock, um artista deverá ser eleito por uma comissão especializada, sendo que o voto popular conta como um único voto de um dos membros dessa comissão. Entre os restantes nomeados para 2021 estão nomes como os Rage Against the Machine, Devo, New York Dolls ou Kate Bush.