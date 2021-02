Em entrevista ao podcast "Cutter's Rockcast", Corey Taylor voltou a deixar críticas à cena rock moderna.

"Vejo estas bandas que soam a isto ou àquilo, e que obviamente estiveram a ouvir dois discos que saíram há pouco tempo...", começou por dizer.

"As que realmente me deixam frustrado são as que pegam em algo que já existe desde sempre, que o reformulam e lhe chamam algo de novo. Nem sequer estão a copiar bandas, estão a copiar uma banda", continuou.

"Mas as gerações mais novas pegam neles e dizem, 'estes são os nossos blá blá blá', porque estão fartos que os velhos lhe digam que a música que veio antes é melhor. Não sei quem está certo, sei que estão os dois errados. Devíamos encorajar tudo".

"Mas eu sou tão mau quanto isso", continuou, "sou um velho a abanar a sua bengala, que odeia tudo. Odeio a maior parte do novo rock e os artistas que falharam num estilo e depois decidem fazer rock".

"Mas também já encorajei as gerações mais novas a pensar fora da caixa. A fazer algo que se sinta fresco, nem tem de soar assim", rematou.