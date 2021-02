Os Green Day acabam de divulgar um novo single, 'Here Comes the Shock'.

A banda norte-americana, que editou o seu último álbum, "Father of All Motherfuckers", em fevereiro de 2020, volta assim ao ativo após ter também "ressuscitado" o nome The Network, projeto alternativo que editou "Money Money 2020 Part II: We Told Ya So!" em dezembro.

'Here Comes the Shock' já está disponível em todas as plataformas de streaming. Ouça aqui: