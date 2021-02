Foi adiado o concerto dos Aerosmith na Altice Arena, agendado para o próximo dia 8 de junho.

É a segunda vez que o regresso dos Aerosmith a Portugal é adiado, após uma primeira data, a 6 de julho de 2020, ter ficado sem efeito devido à pandemia da covid-19.

A promotora responsável pelo espetáculo, a Everything Is New, aponta agora para a data de 1 de junho de 2022. A mesma promotora refere ainda que os bilhetes entretanto adquiridos para o concerto serão válidos para a nova data