Os The Mission irão regressar a Portugal em 2022, para três concertos divididos por Lisboa e Porto.

A banda britânica atuou em Lisboa em março do ano passado, pouco após o início da pandemia da covid-19. Dois espetáculos agendados para o Porto, na mesma altura, acabaram por não se concretizar.

A promotora responsável, a House of Fun, anunciou agora novas datas para esses concertos, sendo que os bilhetes previamente adquiridos se mantêm válidos.

Os The Mission irão voltar aos palcos lisboetas a 10 de março de 2022, para um concerto no Lisboa Ao Vivo, apresentando-se a 11 e 12 no Porto, no Hard Club. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais ao preço de 25 euros.