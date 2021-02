Corey Taylor deu uma entrevista à Kerrang! Radio, na qual afirmou que os Slipknot têm "enormes" novidades para dar aos fãs.

A banda encontra-se neste momento a planear o seu regresso, com alguns concertos marcados para o próximo verão e um eventual sucessor de "We Are Not Your Kind", de 2019, a ser trabalhado.

"Há coisas que estamos a desenvolver, mas das quais não posso falar", explicou o vocalista. "Mas são enormes notícias".

"Posso dizer-vos isto: provavelmente irão tê-las no próximo mês. Fiquemos assim", acrescentou.