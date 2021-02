Os White Stripes disponibilizaram o registo vídeo da sua performance no programa "From the Basement", de Nigel Godrich, produtor dos Radiohead.

O vídeo, gravado em 2005, tem apenas 16 minutos mas mostra a dupla em grande forma, a interpretar cinco temas do disco "Get Behind Me Satan", editado esse ano, e ainda uma versão de Captain Beefheart.

Este foi o primeiro episódio da série "From the Basement" a ser gravado, mas só agora chegou ao YouTube, após terem sido divulgados os vídeos das performances de artistas como os Radiohead e PJ Harvey.

Veja: