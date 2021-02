Miguel Guedes, dos Blind Zero, falou, em conversa com o podcast Posto Emissor, sobre músicos que a dada altura das suas vidas revelam facetas menos positivas. De Morrissey, a Michael Jackson e a Marilyn Manson, que está, neste momento, a ser acusado de abusos por várias mulheres, incluindo a ex-namorada Evan Rachel Wood.

"Nunca fui fã confesso do Marilyn Manson, embora tenha visto um espetáculo dele no Pavilhão Atlântico", começa por dizer, "ele deu uma entrevista na altura na qual lhe perguntavam quem era o Marilyn Manson e ele respondia ‘eu sou o que faço’. Se ele é o que faz, então o que ele fazia tem muito do que ele é. Talvez já estivesse a anunciar a verdade e nós é que não víamos”.

Ouça a partir dos 52m 10s.