Em agosto do ano passado, Lars Ulrich deu uma entrevista à GQ, replicada pela Far Out Magazine, na qual elencou aquele que seria o seu cartaz de sonho em um festival de verão.

O baterista dos Metallica nomeou apenas seis artistas, entre os quais os AC/DC, grupo que já viu por várias vezes - inclusive com o falecido vocalista Bon Scott. "A energia deles foi incrível", comentou.

Os Deep Purple, os Guns N' Roses e os Rage Against the Machine também encontrariam o seu espaço neste UlrichFest, bem como dois artistas menos dados ao rock mais pesado: os Oasis e Bob Marley.

"Nunca se sabe, com os Oasis, como estaria a relação entre os dois irmãos, quem é que sairia do palco primeiro", explicou. Já o jamaicano, com os "seus" Wailers, tem para Ulrich um dos melhores álbuns ao vivo de sempre, "Babylon By Bus": "Dá para fechar os olhos e sentir a união".