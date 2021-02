Os Metallica atuaram, na passada sexta-feira, no BlizzCon, evento organizado pela produtora de videojogos Blizzard Entertainment.

O evento, de caráter virtual, foi transmitido para todo o mundo via Twitch - mas, a dada altura, não foi possível aos utilizadores desta plataforma escutar a música do quarteto thrash.

Devido a questões legais, relacionadas com direitos de autor, a plataforma cortou o áudio dos Metallica quando estes se preparavam para tocar o clássico 'For Whom the Bell Tolls' - substituindo-o por música de elevador.

O vídeo continuou, no entanto, a ser transmitido, o que resultou numa situação extremamente bizarra. Veja aqui: