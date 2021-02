Anitta voltou às redes sociais, após ter sido hospitalizada por quatro dias devido a uma intoxicação alimentar.

"[A mensagem] 'Tô preocupada com a minha amiga' is over. Vamos arrumar outra amiga para se preocupar porque eu acabo de ter alta do hospital!", escreveu, no Twitter. Nas stories, a cantora brasileira partilhou vários vídeos que mostram o seu regresso a casa.

"Já estou aqui. Já estou de volta. Não estou 100%, mas já estou em casa. Graças a Deus", disse.

Anitta havia sido internada na passada terça-feira, com suspeitas de uma intoxicação alimentar. Aquando da sua hospitalização, os fãs lançaram rumores de que a cantora poderia estar infetada com covid-19, mas tal foi desmentido pelo irmão.