Os "Simpsons" voltaram a prever o futuro, de acordo com os fãs.

Após o senador do Texas, Ted Cruz, ter viajado com a família para um resort em Cancún, na costa caribenha do México, enquanto o seu estado atravessa uma crise marcada por cortes generalizados de eletricidade e temperaturas negativas, vários fãs fizeram notar que o mayor Quimby, presidente da câmara da fictícia Springfield, fez uma escapadinha semelhante há 28 anos.

A cena em questão faz parte do episódio "Marge In Chains", que se estreou a 6 de maio de 1993. Veja-a aqui:

Durante a presidência de Trump os cruzamentos entre os Simpsons e a vida política americana começaram a ser notados. No início deste ano, também a invasão do Capitólio por apoiantes de Trump foi comparada a uma outra cena da série animada. Também em janeiro, já depois da tomada de posse de Joe Biden como Presidente dos EUA, os fãs da série de animação recuperaram um episódio com 21 anos no qual Lisa Simpson surge na Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, envergando uma indumentária muito parecida com a que a nova vice-presidente, Kamala Harris vestiu na cerimónia de tomada de posse.