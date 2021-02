Miguel Guedes, dos Blind Zero, falou ao Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, sobre o impacto que têm na banda as suas atividades extra-musicais, nomeadamente os comentários desportivos enquanto adepto do FC Porto e os artigos de opinião que escreve em meios de comunicação e nos quais está bem presente a sua veia de esquerda.

"Se calhar, há pessoas que não ouvem os Blind Zero porque eu sou do Porto ou porque sou de esquerda. E, se calhar, há quem ouça porque eu sou do Porto e de esquerda", diz o músico, "É ridículo e pensar nisso às vezes deprime-me, mas não há nada que se possa fazer”.

Ouça a partir dos 23m 41s.