Brian "Head" Welch, guitarrista dos Korn, deu uma entrevista ao NME na qual abordou as acusações de abusos sexuais feitas contra Marilyn Manson.

"Ouvir o Wes Borland falar disso é de loucos", afirmou. "Lamento pela Evan [Rachel Wood] porque vejo que ela está a sofrer. Espero que o Manson admita tudo o que fez e procure ajuda."

O músico não se absteve de comentar a sua própria experiência, enquanto alguém que foi abusivo para com a sua companheira.

"Nunca fingi não ter feito asneira", contou. "Mantive uma relação abusiva e escrevi sobre tudo isso no meu livro. Admitir os nossos erros e confrontar os nossos demónios torna-nos pessoas melhores".

"As pessoas dizem que ele é mau, mas há redenção até para as pessoas que fazem coisas horríveis", continuou. "Se for verdade, espero que Marilyn Manson peça ajuda e se torne uma pessoa melhor. Até ele é capaz disso".