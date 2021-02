Miguel Guedes, dos Blind Zero, é o convidado do episódio desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Mário Rui Vieira, o músico fala sobre o percurso de mais de 25 anos da sua banda, recordando a excitação dos primeiros tempos e assumindo que o sucessor de "Often Trees", de 2017, poderá chegar no próximo ano.

As dificuldades vividas pelos músicos portugueses, agravadas pela pandemia, a paixão pelo Futebol Clube do Porto, as suas lutas políticas e os tempos loucos que viveu em Coimbra quando foi para a cidade estudar Direito foram outros dos temas de conversa com Miguel Guedes.

Neste episódio do Posto Emissor, falamos também dos grandes concertos que começam a ser marcados para o final de 2022, da prisão do rapper espanhol Pablo Hasél e de uma entrevista com o realizador e músico John Carpenter a ser publicada em breve nas páginas do jornal Expresso.

A apresentação do 48º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira e a edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.