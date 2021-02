Morreu Miles Seaton, co-fundador dos Akron/Family. Tinha 41 anos.

A notícia foi avançada pela editora do grupo indie norte-americano, a Dead Oceans: "Os Akron/Family são o tipo de banda que sublinham todas as razões pelas quais a Dead Oceans existe", pode ler-se num comunicado do co-fundador da label, Phil Waldorf.

Formados em 2003, os Akron/Family editaram o seu álbum de estreia, homónimo, dois anos depois, pela Young God Records de Michael Gira. A sua associação com o líder dos Swans resultaria igualmente num álbum com este, sob a designação Angels of Light.

O grupo terminou a sua atividade em 2013, ano em que editou "Sub Verses", o seu último álbum. Os seus membros, Seaton incluído, passaram os últimos anos a dedicarem-se a projetos a solo.